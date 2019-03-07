Стало известно, кто может заменить Уилла Смита в «Отряде самоубийц»

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Британский актер Идрис Эльба ведет переговоры с Warner и режиссером Джеймсом Ганном об участие в сиквеле «Отряда самоубийц», пишет журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на источники.

Отмечается, что Эльба может заменить американского актера Уилла Смита, который принял решение не сниматься в продолжении «Отряда самоубийц». Смит играл в супергеройском боевике наемного убийцу Дэдшота.

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В издании рассказали, что Эльба и Ганн провели переговоры в пятницу, 1 марта, и они прошли так «гладко», что актер уже обсуждает свое участие в фильме с Warner.

Ранее стало известно, что Смит не будет сниматься в продолжении «Отряда самоубийц».