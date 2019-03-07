Задержан обвиненный в сексуальном насилии Ар Келли

Американский музыкант и продюсер Роберта Сильвестра Келли, более известный как Ар Келли, задержан после судебного слушания в Чикаго, сообщает Reuters со ссылкой на представителя шерифа округа Кук.

Отмечается, что на данном слушании музыканта обязали выплатить задолженность по алиментам в размере более $161 тыс.

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Дополнительные подробности о задержании не приводятся.

Ранее Келли дал интервью CBS, в котором назвал «глупостью» обвинения в сексуальном насилии.