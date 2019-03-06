Сергей Бодров-старший оценил идею снять фильм «Брат-3»

Режиссер Сергей Бодров-старший назвал неудачной снять фильм «Брат-3», передает ТАСС.

Как отмечается, свое мнение он высказал после пресс-конференции о XIII Международном кинофестивале имени Андрея Тарковского «Зеркало».

«Я слышал о съемках фильма, мне кажется, эта идея неудачная. У меня вопрос: а кто это сможет сыграть сейчас?», — отметил Бодров-старший.

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Он также добавил, что не планирует сотрудничать с авторами «Брата-3», а также не намерен давать им какие-либо консультации.

Ранее сообщалось, что продюсер «Брата» прокомментировал съемки «Брата-3».