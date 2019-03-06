Обиженному из-за звания «народного артиста» Агутину ответили в Минкульте

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В Министерстве культуры прокомментировали ситуацию с музыкантом Леонидом Агутиным, который посетовал на то, что не получил звание «Народный артист России» к своему 50-летию. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Там отметили, что эту награду обычно получают не ранее, чем через десять лет после получения звания «Заслуженный артист Российской Федерации».

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«По сложившейся практике в год присваивается не более пяти подобных званий. Леонид Николаевич может подать документы на присвоение почетного звания, но не ранее 2023 года», — отметили в министерстве.

Уточняется, что именно такой срок должен пройти после получения государственной награды России.

Ранее сообщалось, что Агутин обиделся на Минкульт из-за звания «народного артиста».