Sun: Кит Флинт перед смертью умолял свою жену вернуться

<img src="//img.gazeta.ru/files3/475/12222475/upload-RIAN_2716700.HR-pic905-895x505-42134.jpg">

Фронтмен The Prodigy Кит Флинт перед смертью просил свою жену модель Маюми Каи пересмотреть решение об их расставании, пишет The Sun.

Друзья музыканта утверждают, что за несколько дней до самоубийства он просил свою возлюбленную вернуться домой. Он отложил продажу дома, так как надеялся на примирение с женой.

Реклама

«Кит всегда надеялся, что они смогут восстановить отношения, он звонил ей много раз по телефону и умолял ее. Но она не передумала и настояла на том, чтобы они продали дом», — рассказал друг Флинта.

Он добавил, что это его «сломало».

Ранее сообщалось, что стали известны новые обстоятельства смерти Кита Флинта.