Фарион назвала голосующих за Зеленского дебилами
Украинский политик Ирина Фарион назвала граждан, поддерживающих кандидата в президенты страны Владимира Зеленского, дебилами, передает «Обозреватель».
Она также добавила, что все «грязные» предвыборные комментарии исходят от Зеленского.
«Уровень поддержки этого шута - это коэффициент дебилов в стране, так что на выборах мы получим их перепись», — заявила она.
Ранее бывший посол США на Украине Джон Хербст призвал не сравнивать кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с 40-м американским президентом Рональдом Рейганом.