Фарион назвала голосующих за Зеленского дебилами

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Украинский политик Ирина Фарион назвала граждан, поддерживающих кандидата в президенты страны Владимира Зеленского, дебилами, передает «Обозреватель».

Она также добавила, что все «грязные» предвыборные комментарии исходят от Зеленского.

«Уровень поддержки этого шута - это коэффициент дебилов в стране, так что на выборах мы получим их перепись», — заявила она.

Ранее бывший посол США на Украине Джон Хербст призвал не сравнивать кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с 40-м американским президентом Рональдом Рейганом.