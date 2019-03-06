В США потребовали не сравнивать Зеленского с Рейганом

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Бывший посол США на Украине Джон Хербст призвал не сравнивать кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с 40-м американским президентом Рональдом Рейганом, передает LB.ua.

Экс-посол признал, что оба политика вышли из шоу-бизнеса, но добавил, что Рейган был вовлечен в политику и до выборов.

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«Он был активным в профсоюзной политике с гильдией актеров во время периода Маккарти. К тому же он был губернатором Калифорнии. Он был опытным политиком, хорошо разбирался в проблемах , хотя его критики тогда говорили, что он некомпетентен », — сказал Хербст.

Он добавил, что к избирательной кампании Рейган готовился несколько лет.

Ранее СБУ подтвердила установку прослушки у офиса Зеленского.