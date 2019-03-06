Валдис Пельш тяжело переживает смерть коллеги по шоу «Угадай мелодия»

Телеведущий Валдис Пельш прокомментировал смерть своей коллеги по шоу «Угадай мелодию» композитора Елены Дединской и заявил, что ему «очень жаль», передает StarHit.

Дединская работала над музыкой ко многим популярным шоу 90-х. Она скончалась 2 марта, причина смерти до сих пор неизвестна.

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Пельш также выразил сожаление, что давно не общался с Дединской.

«Да, мы были знакомы, но это было достаточно давно. Еще в период работы над программой «Угадай мелодию». Очень жалко, очень жалко», — отметил Пельш.

Ранее Валдис Пельш отреагировал на решение Первого канала отстранить магистра игры «Что? Где? Когда?» Александра Друзя от съемок в программах «Что? Где? Когда?» и «Кто хочет стать миллионером?».