Отец Децла поддержал создание стены его памяти

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Отец музыканта Кирилла Толмацкого, известного под творческим псевдонимом Децл, продюсер Александр Толмацкий положительно относится к созданию стены памяти своего сына. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, создание стены памяти Децла в Москве является важным для него и матери музыканта Ирины.

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В свою очередь, друг Децла Михаил Огер считает, что создание стены памяти музыканта «выглядит как погоня за новостями».

Ранее стала известна официальная причина смерти Децла.