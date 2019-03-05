Отец Децла поддержал создание стены его памяти
Отец музыканта Кирилла Толмацкого, известного под творческим псевдонимом Децл, продюсер Александр Толмацкий положительно относится к созданию стены памяти своего сына. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, создание стены памяти Децла в Москве является важным для него и матери музыканта Ирины.
Реклама
В свою очередь, друг Децла Михаил Огер считает, что создание стены памяти музыканта «выглядит как погоня за новостями».
Ранее стала известна официальная причина смерти Децла.