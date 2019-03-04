Анастасии Волочковой отказали в возбуждении уголовного дела против экс-водителя

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Источник в правоохранительных органах рассказал, что балерине Анастасии Волочковой отказали в возбуждении уголовного дела в отношении ее экс-водителя Александра Скиртача. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Согласно имеющейся информации, балерина написала заявление в правоохранительные органы по поводу клеветы Скиртача в эфире телепрограммы «Пусть говорят».

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«…ей было отказано в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления», — сказал источник.

Ранее сообщалось, что Анастасия Волочкова избила водителя перед камерами.