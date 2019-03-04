Анастасии Волочковой отказали в возбуждении уголовного дела против экс-водителя
Источник в правоохранительных органах рассказал, что балерине Анастасии Волочковой отказали в возбуждении уголовного дела в отношении ее экс-водителя Александра Скиртача. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
Согласно имеющейся информации, балерина написала заявление в правоохранительные органы по поводу клеветы Скиртача в эфире телепрограммы «Пусть говорят».
Реклама
«…ей было отказано в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления», — сказал источник.
Ранее сообщалось, что Анастасия Волочкова избила водителя перед камерами.