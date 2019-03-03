Стелу Монумента Славы снесли с третьей попытки во Львове
Во Львове лишь с третьей попытки рабочим удалось демонтировать стелу Монумента Славы, установленную в честь советских воинов, погибших в ВОВ. Об этом сообщает RT со ссылкой на украинские СМИ.
По словам зампреда городского совета по вопросам развития Львова Андрея Москаленко, сотрудники администрации обнаружили, что часть элементов конструкции комплекса находится в аварийном состоянии.
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Отмечается, что две предыдущие попытки снести памятник не увенчались успехом. Кроме того, местные власти три разы пытались найти подрядчика, который проведет демонтаж стелы.
В ближайшее время рабочие продолжат разбивать остатки снесенного монумента.
Ранее сообщалось, что во Львове решили демонтировать стелу Монумента славы.