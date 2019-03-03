«Как королева»: Эдита Пьеха объяснила, почему она была в инвалидном кресле
Народная артистка СССР Эдита Пьеха рассказала, почему на появившихся в сети фотографиях она была в инвалидном кресле. Об этом она рассказала РЕН ТВ.
По ее словам, это кресло вовсе не «инвалидное».
«У меня болит спина, когда хожу. Мне вызывают помощника, я сажусь, вместо того чтобы идти большое расстояние. И меня везут, как королеву», — отметила Пьеха.
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Также она добавила, что чувствует себя «терпимо» и уверила, что в повседневной жизни часто ходит без кресла.
Ранее сообщалось, что Эдиту Пьеху заметили в инвалидном кресле на поезде после концерта в Москве.