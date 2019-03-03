Эдиту Пьеху увидели в инвалидном кресле

Народную артистку СССР Эдиту Пьеху заметили в инвалидном кресле, пишут «Невские новости».

Как отмечается, певица вернулась на поезде после концерта в Москве. На перроне ее встречали с инвалидным креслом, на которое она села сразу после выхода из вагона.

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В издании подчеркнули, что до этого поклонники, провожавшие ее после выступления, отметили некоторые трудности в ее передвижении.

«Даже во время концерта она старалась двигаться по минимуму и многие песни исполняла сидя», — говорится в материале издания.

Уточняется, что несколько лет назад у артистки были проблемы с ногами.

Ранее сообщалось, что Эдита Пьеха в интервью рассказала о состоянии своего здоровья.