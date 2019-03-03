Рами Малека обвинили в подрыве моральных устоев египтян

Лауреата премии «Оскар» актера Рами Малека обвинили в подрыве «истинных» ценностей египтян. Об этом заявил депутат местного парламента в эфире телеканала Al-Hadath Alyoum, сообщает ТАСС.

По его словам, актер проповедует неправильный образ жизни.

«Этот человек стремится навредить моральным устоям наших молодых людей, и я был очень удивлен, когда египетские СМИ начали активно праздновать его победу», — отметил парламентарий.

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Он также добавил, что роль Фредди Меркьюри, которую актер сыграл в «Богемской рапсодии», далека от его реальной персоны. При этом за счет этого образа лауреат «Оскара» пытается пропагандировать нетрадиционную ориентацию.

Рами Малек является актером египетского происхождения.

Ранее сообщалось, что в Китае отцензурировали речь Рами Малека на «Оскаре».