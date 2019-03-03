Спилберг хочет запретить выдвигать фильмы Netflix на «Оскара»

Американский режиссер Стивен Спилберг намерен предложить изменения в правилах Американской киноакадемии, которые запретили бы фильмам от Netflix и других стриминговых сервисов участвовать в конкурсе на «Оскара». Об этом пишет IndieWire со ссылкой на источники.

По данным портала, Спилберга не устраивает, что стриминговые сервисы тратят много денег на продвижение своих фильмов, однако устраивают кратковременные релизы в кинотеатрах, несправедливо конкурируют с другими дистрибьюторами и отказываются публиковать прокатную отчетность. В связи с этим режиссер считает, что киноленты, созданные по заказу таких онлайн-компаний, следует выдвигать только на телепремию «Эмми».

Реклама

Отмечается, что изменения в правилах Американской киноакадемии Спилберг намерен обсудить на традиционном заседании ее членов в апреле.

Ранее СМИ сообщали, что Netflix вступил в гонку за «Оскар» 2020 года.