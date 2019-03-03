«Би-би-си» бойкотирует песни Майкла Джексона из-за новых обвинений в педофилии

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Принадлежащая «Би-би-си» радиостанция Radio 2 больше не пускает в эфир песни Майкла Джексона в преддверии телевизионной премьеры документального фильма о сексуальном насилии в отношении детей, которое якобы совершил поп-певец. Об этом пишет The Sunday Times.

В издании отметили, что песни Джексона «тихо исчезли» из эфира перед премьерой документального фильма «Покидая Неверленд», в котором два человека расскажут, как певец насиловал их в детстве.

Ранее телеканал NBC сообщал, что семья Майкла Джексона предъявила иск к HBO на $100 млн из-за фильма «Покидая Неверленд».