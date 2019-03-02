Марат Башаров приехал к избитой жене на отдых

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Российский телеведущий и актер Марат Башаров после новости о разводе со своей женой Елизаветой Башаровой прилетел к семье, которая отдыхает в Таиланде. Об этом он рассказал в своем инстаграмме.

Отмечается, что избивавший жену Башаров 2 марта опубликовал видео, на котором он вместе со своим сыном Марселем проводят время вместе. В конце ролика Башаров обращается к подписчикам и заявляет, что «в [их] семье все прекрасно».

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«Мы покупаем мороженое! Всей желтой прессе хотим сказать, что в нашей семье все прекрасно!», — заявил Башаров.

Ранее сообщалось, что избитая жена Марата Башарова подает на развод. Также она назвала причину развода.