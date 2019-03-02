Федор Добронравов рассказал о самочувствии после слухов о госпитализации

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Актер Федор Добронравов рассказал о своем самочувствии на фоне сообщений о госпитализации артиста. Об этом он написал в инстаграме.

Он решил успокоить своих фанатов, записав небольшое видеообращение. В нем артист говорит, что запускает «акцию», в рамках будет рассказывать о своих передвижениях по стране.

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«Сейчас я в пижаме не потому, что я в больнице, а потому что мы только что отыграли спектакль «Где мы?!» театра Сатиры», — подчеркнул Добронравов.

Артист также пообещал рассказывать о количестве своих театральных работ.

Ранее сообщалось, что Федор Добронравов внес ясность в данные о своей госпитализации.