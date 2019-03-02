Украинцам напомнили о связи Зеленского и Коломойского

Представители украинской интеллигенции призвали граждан страны не допустить избрания президентом Владимира Зеленского, который «является проектом» бизнесмена Игоря Коломойского, передает «112 Украина».

Инициативная группа заявила, что «право людей – знать, кто скрывается за этой театральной маской».

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Они также призвали осознать, что «кандидат в президенты Владимир Зеленский – это совсем не смешно!».

Украинские интеллектуалы призывают каждого гражданина отнестись к своему выбору серьезно, поскольку «при нынешних социологических раскладах ценен каждый голос.может и себя сжечь, и государство».

Ранее депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заподозрил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в популизме.