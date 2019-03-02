Сказанная Зеленским в телеэфире фраза «зуб даю» стала мемом

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Пользователи соцсетей раскритиковали кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского за фразу «зуб даю», которую тот произнес в эфире программы «Право на власть», передают «Украинские новости».

Этим высказыванием Зеленский отреагировал на просьбу ведущей еще раз появиться в эфире.

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Пользователи соцсетей назвали подобные высказывания неприемлемыми для кандидата в президенты.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заподозрил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в популизме.