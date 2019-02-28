«Леша опять стал хедлайнером»: Шифрин о скандале с Серебряковым

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Народный артист России Ефим Шифрин прокомментировал высказывания актера Алексея Серебрякова о России, которые вызвали широкий общественный резонанс. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Серебряков говорил искренне, но ему необходимо было подумать о последствиях.

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«Вообще человек, который делает резкие заявления, должен быть готов к тому, что за этим последует резкая реакция», — отметил Шифрин.

Он добавил, что Россия сейчас не такая сплоченная, как в эпоху «великих перестроек», и в ней наблюдается вечное противостояние патриотов и «ватников», почвенников и либералов.

«Оно так очевидно в вопросах отношениях к Крыму, к внешней политике, что любое острое высказывание, конечно, порождает болезненную реакцию», — заключил Шифрин.

Ранее сообщалось, что Серебряков открестился от слов про развязывание Россией войн.