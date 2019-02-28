Fox перезапустит «Беверли-Хиллз, 90210»

Телеканал Fox займется перезапуском своего сериала «Беверли-Хиллз, 90210». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По данным издания, телесеть раздала прямой заказ на создание перезапуска культового сериала 90-х.

Как отмечается, звезды оригинального сериала примут участие в съемках нового «Беверли-Хиллз, 90210».

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При этом новый «90210» будет состоять из шести эпизодов и выйдет в эфир летом 2019 года.

Ранее СМИ сообщили, что звезды «Беверли-Хиллз, 90210» снимутся в перезапуске сериала.