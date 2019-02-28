Marvel опубликовала тизер сюжета нового комикса о Веноме

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Marvel Entertainment опубликовала тизер-фото с сюжетом нового комикса про симбиота-антигероя Венома. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По данным издания, на тизере Веном изображен подвешенным над супергероями Человеком-Пауком, Капитаном Марвел, Соколиным Глазом, Капитаном Америка и Халком.

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Как отмечается, на изображении присутствует надпись «каждый является целью».

При этом выход нового комикса про Венома назначен на август.

Ранее сообщалось, что Sony приступила к работе над продолжением «Венома».