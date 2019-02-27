Зеленский вышел в лидеры президентской гонки на Украине

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский возглавил предвыборный рейтинг, передает «Украинская правда» со ссылкой на данные опроса Центра «Социальный мониторинг» и Украинского института социальных исследований имени Яременко.

По имеющимся данным, за Зеленского готовы проголосовать 27,3% респондентов. На второй строчке оказалась экс-премьер Украины Юлия Тимошенко с 18,8%. За действующего главу государства Петра Порошенко планируют отдать голоса 18,2% опрошенных.

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Также сообщается, что за лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко высказались 10,9% опрошенных. Остальные кандидаты набрали менее 10% голосов.

Социологический опрос был проведен с 16 по 23 февраля среди 2047 респондентов, его результаты были обнародованы 27 февраля.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.

Ранее ЦИК Украины отреагировал на требование снять сериал Зеленского с эфира.