Лоза отреагировал на отказ артистов представлять Украину на «Евровидении-2019»

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Музыкант Юрий Лоза прокомментировал отказ артистов представлять Украину на «Евровидении-2019». Об этом сообщает РЕН ТВ.

Лоза отметил, что все, что происходит на Украине, в том числе и их отказ выступать на конкурсе, — это «их личные проблемы».

«Ни один из украинских кандидатов не имеет ничего украинского в своих номерах. У них даже имена у всех английские. Они поют английские песни, купленные там», — добавил Лоза.

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Также он подчеркнул, что у артистов, которые должны были представлять Украину на Евровидении, «нет украинского духа».

Ранее сообщалось, что Украина отказалась от участия в «Евровидении-2019».

«Евровидение» в 2019 году пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.