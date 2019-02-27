«Полное взаимопонимание»: Зеленский о встрече с Волкером

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Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский рассказал о встрече со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером. Слова кандидата в президенты приводятся в фейсбуке «Команды Зеленского».

По его словам, в ходе встречи стороны достигли «полного взаимопонимания».

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«Курт (Волкер. — «Газета.Ru») блестящий дипломат и друг Украины. Встреча была важной и содержательной <...> Достигли полного взаимопонимания по всем вопросам», — заявил Зеленский.

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года.

Ранее сообщалось, что послы стран ЕС назвали Зеленского «не нулем, а минусом» для Украины.