Киев опубликовал новые требования отбора артистов на «Евровидение»

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Украинская Национальная общественная телерадиокомпания (НОТУ) опубликовала новые правила к участникам «Евровидения», сообщает «112 Украина».

Среди и требований появился пункт «не допускать высказываний, которые могут ставить под сомнение вопрос территориальной целостности и безопасности Украины».

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Отмечается, что правила Европейского Союза вещателей такого обязательства не предусматривают, его украинский вещатель добавил к договору по собственной инициативе.

«Считаем этот пункт принципиальным и чрезвычайно важным, ведь представитель Украины на Евровидении ... не должен наносить ущерб интересам государства».

Также, в списке появился пункт «не гастролировать на территории Российской Федерации в течение периода с даты подписания договора и еще 3 месяца после завершения конкурса».

Кроме того в списке значится требование к участнику «нести самостоятельно все расходы, связанные с участием в Евровидении» — участник самостоятельно оплачивает свое проживание в отеле, перелет в страну проведения конкурса и средства, нужные для организации его выступления.

Ранее Украина потеряла третьего участника «Евровидения».