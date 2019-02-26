Вещатель допустил отказ Украины от участия в «Евровидении»

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Член правления Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) Украины Александра Кольцова не исключила, что страна может полностью отказаться от участия в «Евровидении» в этом году, передает РИА «Новости».

По ее словам, конкурс стал чрезмерно политизированным, поэтому отказ от участия в конкурсе может быть целесообразным.

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«Если это будет наше общее с артистами решение, мы проконсультируемся с продюсерами, которые организовывали шоу», — заявила Кольцова.

Ранее победитель национального отбора на «Евровидение-2019» певица Maruv (Анна Корсун) отказалась от участия в конкурсе после того, как на нее обрушились с критикой за российские гастроли и потребовали подписать контракт, который содержит запрет на выступления в России. Сама артистка объяснила свой отказ «кабальными» условиями контракта, отметив, однако, что отказ от концертов в России для нее не принципиален.

Позднее стало известно, что еще один финалист отказался представлять Украину на «Евровидении».

«Евровидение-2019» пройдет с 14 по 18 мая 2019 года в Тель-Авиве (Израиль).