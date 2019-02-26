Рынска рассказала о будущем ребенке от мертвого Малашенко

Журналистка и светский обозреватель Божена Рынска рассказала, что может попытаться завести ребенка от своего мужа Игоря Малашенко. Об этом она написала в своем фейсбуке.

По ее словам, у нее остались замороженные эмбрионы.

«Единственное, что меня может удержать — у нас заморожены эмбрионы от него, и я могу продолжить борьбу за нашего ребенка», — написала Рынска.

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Она поделилась историей о том, как пыталась завести ребенка.

«Надо сказать, что у нас суррогатная мать последовательно сбрасывала эмбрионы. Остались заморженые еще. Я перестала реагировать на гормональную терапию, и яйцеклетки у меня забирали в естественном цикле. Каждый месяц общий наркоз. И в последнее время были одни неудачи», — написала Рынска.

Также она рассказала о случае, когда ходила к гадалке, которая сказала, что «ребенок прямо вот на пороге».

Малашенко был одним из основателей НТВ, а также главой РГТРК «Останкино». В 1996 году он был главным советником кандидата в президенты России Бориса Ельцина.

25 февраля стало известно, что Малашенко найден мертвым в Испании.