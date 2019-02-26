Верховный суд Украины отклонил иск к Зеленскому
Верховный суд Украины отклонил иск против кандидата в президенты страны шоумена Владимира Зеленского о неправомерной агитации, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
«Верховный суд признал иск безосновательным и отказал в его удовлетворении в полном объеме», — заявили в суде.
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СМИ уточнили, что иск против Зеленсокго подала журналистка Юлия Литвиненко, которая требовала признать противоправной предвыборную агитацию Зеленского в эфире телепередачи «Лига Смеха», вышедшей 15 февраля на телеканале «1+1».
Также Литвиненко требовала признать факты нарушений в избирательной кампании Зеленского.
Ранее стало известно, сколько Зеленский ежедневно тратит на свою агитацию.