Верховный суд Украины отклонил иск к Зеленскому

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Верховный суд Украины отклонил иск против кандидата в президенты страны шоумена Владимира Зеленского о неправомерной агитации, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

«Верховный суд признал иск безосновательным и отказал в его удовлетворении в полном объеме», — заявили в суде.

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СМИ уточнили, что иск против Зеленсокго подала журналистка Юлия Литвиненко, которая требовала признать противоправной предвыборную агитацию Зеленского в эфире телепередачи «Лига Смеха», вышедшей 15 февраля на телеканале «1+1».

Также Литвиненко требовала признать факты нарушений в избирательной кампании Зеленского.

Ранее стало известно, сколько Зеленский ежедневно тратит на свою агитацию.