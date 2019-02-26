Малашенко могли убить, заявила Божена Рынска

__is_photorep_included12207157: 1

Журналистка и светский обозреватель Божена Рынска заявила, что ее муж Игорь Малашенко мог умереть в результате насильственных действий. Слова Рынска передает «Интерфакс».

Она отметила, что «есть подозрения» в насильственной смерти Малашенко.

Также вдова подчеркнула, что в настоящий момент испанские правоохранители расследуют смерть Малашенко.

Реклама

Рынска добавила, что ее муж не оставил предсмертной записки.

Ранее Рынска заявила, что хочет лечь в могилу вместе с Малашенко.