Малашенко могли убить, заявила Божена Рынска
Журналистка и светский обозреватель Божена Рынска заявила, что ее муж Игорь Малашенко мог умереть в результате насильственных действий. Слова Рынска передает «Интерфакс».
Она отметила, что «есть подозрения» в насильственной смерти Малашенко.
Также вдова подчеркнула, что в настоящий момент испанские правоохранители расследуют смерть Малашенко.
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Рынска добавила, что ее муж не оставил предсмертной записки.
Ранее Рынска заявила, что хочет лечь в могилу вместе с Малашенко.