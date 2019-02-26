Организаторы отреагировали на отказ украинской певицы Maruv ехать на «Евровидение»

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Организаторы «Евровидения» разместили на своем сайте заявление относительно отказа украинской певицы Maruv (Анна Корсун) участвовать в финале международного песенного конкурса.

Составители заявления напомнили, что Корсун победила в национальном отборочном туре, однако после этого приняла решение не ехать на конкурс.

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«Каждый участвующий вещатель ответственен за выбор своего участника для «Евровидения» в соответствии с правилами», — подчеркивается на сайте конкурса.

Ранее председатель совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НСТУ) Зураб Аласания заявил, что отбор на конкурс «Евровидение» выявил общественную проблему, которая находится в «политической плоскости».