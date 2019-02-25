Божена Рынска рассказала, как Малашенко оказался в Испании

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Журналистка и светский обозреватель Божена Рынска, супруга скончавшегося Игоря Малашенко, заявила, что ее муж уезжал в Испанию, чтобы разобраться со своими «гибралтарскими компаниями». Об этом она написала в фейсбуке.

По ее словам, Малашенко «вдруг ночью» спрятал ее паспорта и улетел в Испанию. Впоследствии он объяснил ей, что хотел «защитить ее и завещать гибралтарские компании, которым дом оформлен».

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«Я просила всех проверить как он там [в Испании]. Его видели вчера. Сказали в нормальном состоянии», — написала Рынска.

Ранее подруга Божены Рынска рассказала о «внезапном» отъезде Малашенко в Испанию.