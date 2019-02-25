Украинская певица Maruv объяснила отказ ехать на «Евровидение»

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Украинская певица Maruv (Анна Корсун) заявила, что ее отказ от участия в международном песенном конкурсе «Евровидение» не связан с требованием прекратить гастроли в России. Об этом она написала в своем инстаграме.

Корсун рассказала, что она около семи часов вела переговоры с представителями Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), однако они не увенчались успехом.

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«Как ранее я говорила, отказ от концертов в России не был для нас принципиальным. Основные разногласия вызвали другие пункты договора, которые, если я подпишу, становятся для меня кабальными», — написала певица.

Корсун подчеркнула, что не готова ехать на «Евровидение» с «лозунгами» и становиться частью «промо-акции наших [украинских] политиков». По ее словам, участие в конкурсе превратило бы ее в «биту на политической арене».

Певица заключила, что ее слушателям не следует «идти на конфронтацию» и заверила, что будет дарить им «творчество без цензуры».

Ранее сообщалось, что после ультиматума по России Maruv отказалась представлять Украину на «Евровидении».