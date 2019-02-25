Ар Келли не признал себя виновным в сексуальном насилии

Американский музыкант и продюсер Ар Келли во время выступления в зале суда Чикаго не признал себя виновным в сексуальном насилии, сообщает Reuters.

Суд округа Кук в штате Иллинойс предъявил Келли обвинения в десяти случаях сексуального насилия.

Келли появился перед судьей округа Кук Лоуренсом Флудом, одетый в оранжевый тюремный комбинезон, и только подтвердил свое имя. Его адвокат, Стивен Гринберг, заявил от имени Келли о его невиновности.

Реклама

«Мы не видели никаких доказательств, никаких оснований полагать, что эти утверждения заслуживают доверия. Он рок-звезда. Ему не нужно заниматься сексом без согласия», — добавил Гринберг.

Следующее заседание суда назначено на 22 марта.

Ранее сообщалось, что Ар Келли назначили залог в $1 млн по делу о сексуальном насилии.