LA Times: после триумфа на «Оскаре» Леди Гага и Купер должны сделать турне

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После одного из самых главных призов в Голливуде — «Оскара» за лучшую композицию «Shallow» к кинокартине «Звезда родилась» — американская певица Леди Гага и актер Брэдли Купер вряд ли появятся в ближайшее время на крупных мероприятиях, чтобы спеть дуэтом, пишет газета Los Angeles Times.

Купер и Гага во время 91-й церемонии награждения лауреатов премии «Оскар» показали эмоциональную близость, которая определяется не только их персонажами в фильме, но и подогревает конспирологию о том, что артисты в реальной жизни тоже увлечены романтическими чувствами, отмечает газета.

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LA Times пишет, что дуэту Леди Гаги и Купера необходимо отправиться на гастроли с композицией «Shallow». В феврале стало известно, что Леди Гага и Брэдли Купер получили «Грэмми» за лучший поп-дуэт.

Ранее сообщалось, что Леди Гага показала на церемонии «Оскар» бриллиантовое ожерелье за $30 млн.