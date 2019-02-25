Врачи забрали Рами Малека на пути к «Оскару»

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Американский актер Рами Малек, идя за «Оскором» на сцену, поскользнулся, но его успели спасти медики. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Отмечается, что актер поскользнулся, но не упал. Медики быстро осмотрели его, после чего Малек смог вернуться на сцену за наградой.

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По слова врачей, Рами Малек не получил никаких серьезных травм.

Ранее сообщалось, что Рами Малек получил «Оскар» в номинации «Лучший актер».

91-я церемония награждения лауреатов премии Американской киноакадемии «Оскар» проходит в театре «Долби» в Лос-Анджелесе.