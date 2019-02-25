Объявлены победители «Оскара» за лучшие роли второго плана

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В Лос-Анджелесе вручили награды Американской киноакадемии «Оскар» за лучшие мужскую и женскую роли второго плана. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию церемонии награждения.

Приз за лучшую женскую роль второго плана достался американской актрисе Реджине Кинг за роль Шэрон Риверс в кинокартине «Если Бил-стрит могла бы заговорить» режиссера Барри Дженкинса.

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Статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана получил американский актер Махершала Али за роль темнокожего пианиста и композитора Дона Ширли в «Зеленой книге» Питера Фаррелли.

91-я церемония награждения лауреатов премии Американской киноакадемии «Оскар» проходит в театре «Долби» в Лос-Анджелесе.