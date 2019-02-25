Лидия Федосеева-Шукшина экстренно госпитализирована с инфарктом

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина экстренно госпитализирована с острым инфарктом, передает «Пятый канал».

По имеющимся данным, самочувствие 80-летней Федосеевой-Шукшиной ухудшилось вечером 24 февраля. Актриса пожаловалась на боль в груди, после чего ее доставили в больницу.

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Отмечается, что в настоящее время она находится в реанимации.

Ранее сообщалось, что после скандала на телевидении Федосеева-Шукшина попала в больницу. Это произошло чуть более недели назад.