Послы стран ЕС назвали Зеленского «не нулем, а минусом» для Украины
Шеф-редактор украинского агентства LB.ua Соня Кошкина в своем телеграм-канале сообщила, что кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский произвел на послов из стран Евросоюза не лучшее впечатление, передает интернет-издание «Буквы».
По ее словам, один из дипломатов даже назвал Зеленского «большим жирным минусом для Украины». Также сообщается, что участников встречи с кандидатом в президенты Украины «поразило» его поверхностное понимание внутренних и внешних политических процессов.
«Мы думали, что он (Зеленский) просто ноль. И что это поправимо. Но он, увы, минус. Большой жирный минус для страны», — процитировала дипломата Кошкина.
Она подчеркнула, что выражает не свое мнение, а лишь приводит слова западного посла, имя которого не разглашается.
Выборы президента Украины состоятся 31 марта.
Ранее украинский экс-премьер, кандидат в президенты Юлия Тимошенко предостерегла от победы Зеленского на выборах президента.