Послы стран ЕС назвали Зеленского «не нулем, а минусом» для Украины

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Шеф-редактор украинского агентства LB.ua Соня Кошкина в своем телеграм-канале сообщила, что кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский произвел на послов из стран Евросоюза не лучшее впечатление, передает интернет-издание «Буквы».

По ее словам, один из дипломатов даже назвал Зеленского «большим жирным минусом для Украины». Также сообщается, что участников встречи с кандидатом в президенты Украины «поразило» его поверхностное понимание внутренних и внешних политических процессов.

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«Мы думали, что он (Зеленский) просто ноль. И что это поправимо. Но он, увы, минус. Большой жирный минус для страны», — процитировала дипломата Кошкина.

Она подчеркнула, что выражает не свое мнение, а лишь приводит слова западного посла, имя которого не разглашается.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта.

Ранее украинский экс-премьер, кандидат в президенты Юлия Тимошенко предостерегла от победы Зеленского на выборах президента.