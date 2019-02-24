Волочкова сменила имидж

Танцовщица Анастасия Волочкова показала новую прическу в своем инстаграме.

«В честь праздника я решила немного поменять образ. Любимый оценил. Как здорово, когда есть тот, для кого хочется любить и делать приятное», — написала Волочкова.

На смену длинным волосам пришла короткая стрижка с челкой.

Ранее Волочкова показала свадебное платье.