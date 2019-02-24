Волочкова сменила имидж
Танцовщица Анастасия Волочкова показала новую прическу в своем инстаграме.
«В честь праздника я решила немного поменять образ. Любимый оценил. Как здорово, когда есть тот, для кого хочется любить и делать приятное», — написала Волочкова.
На смену длинным волосам пришла короткая стрижка с челкой.
Ранее Волочкова показала свадебное платье.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В честь праздника я решила немного поменять образ.�� Любимый оценил. Как здорово, когда есть тот, для кого хочется любить и делать приятное.��❤️ А Наташа в салоне @beautyrose_rp прекрасный стилист.���� Хозяйке салона Алле спасибо за гостеприимство всегда.�� #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья