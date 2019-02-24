Волочкова сменила имидж

volochkova_art/instagram.com

Танцовщица Анастасия Волочкова показала новую прическу в своем инстаграме.

«В честь праздника я решила немного поменять образ. Любимый оценил. Как здорово, когда есть тот, для кого хочется любить и делать приятное», — написала Волочкова.

На смену длинным волосам пришла короткая стрижка с челкой.

Ранее Волочкова показала свадебное платье.

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В честь праздника я решила немного поменять образ.�� Любимый оценил. Как здорово, когда есть тот, для кого хочется любить и делать приятное.��❤️ А Наташа в салоне @beautyrose_rp прекрасный стилист.���� Хозяйке салона Алле спасибо за гостеприимство всегда.�� #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)