Расскажут всю правду: Зеленский поссорился со своим телеграм-каналом из-за Тимошенко

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский поссорился со своим телеграм-каналом из-за опроса, посвященному Юлии Тимошенко, сообщают «Украинские новости» .

Из-за этого канал грозится рассказать всю правду о работе команды Зеленского.

«Вследствие определенных событий в штабе Зеленского, наш канал обвинили в фейковости и сейчас работники штаба всем рассказывают, что канал был «взломан», — рассказали сотрудники канала.

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На канале отметили, что «безвозмездно помогали», а в ответ «получили такие обвинения».

Согласно сообщению, обвинение в фейковости последовало после того, как канал разместил у себя опрос с вопросом о Юлии Тимошенко, который не был согласован с Владимиром Зеленским.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский тратит на свою агитацию около 1,5 млн гривен в день (более 363 тыс. рублей).