На попытки Киева не пустить на «Евровидение» победителей нацотбора отреагировал Пригожин

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Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на попытки Киева не пустить на «Евровидение» певицу Анну Корсун (MARUV), передает «Говорит Москва».

Он предложил ей представить Россию на международном конкурсе в 2020 году.

«Мы должны предоставить ей площадку: от России на следующий год пусть выступает, и показать всем «фак». Она с хорошим потенциалом», — заявил Пригожин.

Ранее сообщалось, что национальная общественная телерадиокомпания (НОТУ) в течение 48 часов примет окончательное решение об участии певицы Анны Корсун (MARUV) от Украины на конкурсе «Евровидение». Скандал начался из-за ее гастролей по России.