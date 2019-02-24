На попытки Киева не пустить на «Евровидение» победителей нацотбора отреагировал Пригожин
Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на попытки Киева не пустить на «Евровидение» певицу Анну Корсун (MARUV), передает «Говорит Москва».
Он предложил ей представить Россию на международном конкурсе в 2020 году.
«Мы должны предоставить ей площадку: от России на следующий год пусть выступает, и показать всем «фак». Она с хорошим потенциалом», — заявил Пригожин.
Ранее сообщалось, что национальная общественная телерадиокомпания (НОТУ) в течение 48 часов примет окончательное решение об участии певицы Анны Корсун (MARUV) от Украины на конкурсе «Евровидение». Скандал начался из-за ее гастролей по России.