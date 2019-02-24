Стало известно о последних днях Олега Янковского

Режиссер Марк Захаров рассказал о последних днях актера Олега Янковского, передает Star Hit.

По его словам, Янковский, узнав о неизлечимой болезни, не отказался от работы.

«Он уходил очень достойно и спокойно, до последних мгновений выходил на сцену и ни на что не жаловался. Никто не видел, что ему тяжело, поэтому он продолжал. Как только он почувствовал, что зритель замечает, он ушел», — рассказал Захаров.

Реклама

Леонид Ярмольник также отметил, что Янковский не терял самообладания и чувства юмора.

«Я приезжал в медицинский центр, когда ему уже было совсем плохо, а его жена меня не пускала, поэтому я сидел в коридоре. Она не хотела, чтобы я его видел другим», — сказал Ярмольник.

Олег Янковский умер в 2009 году. 23 февраля ему исполнилось бы 75 лет.