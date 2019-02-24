Мать участниц украинского отбора на «Евровидение» оценила их заявление о Крыме

Мать участниц украинского отбора на «Евровидение — 2019» Анны и Марии Опанасюк поделилась своими эмоциями после их выхода в финал отборочного конкурса. Об этом сообщает «Пятый канал».

По словам мамы сестер Опанасюк, они очень расстроились и чуть не заплакали, когда им поставили низкие баллы из-за их позиции по Крыму.

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«Я ими просто горжусь, потому что они очень достойно выступили», — добавила мать сестер Опанасюк.

Кроме того, она отметила, что многие люди в Крыму и на Украине думают точно так же, как и сестры.

Ранее сообщалось, что дуэт «Анна-Мария» пригласили в Крым после скандала с «Евровидением».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина результатов плебисцита не признает.