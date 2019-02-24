Ар Келли назначили залог в $1 млн по делу о сексуальном насилии

Суд назначил для американского музыканта и продюсера Ар Келли залог в размере $1 млн по делу о нескольких случаях сексуального насилия, пишет The Guardian.

Как отмечается, сумма залога составлялась из расчета, что за каждую предполагаемую жертву он должен выплатить $250 тысяч.

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В издании также уточнили, что Ар Келли потребовалось заплатить $100 тысяч, чтобы выйти на свободу.

Подчеркивается, что суд назвал обвинения в адрес музыканта «тревожными».

Адвокат Ар Келли при этом заявил, что исполнитель ни в чем не виновен, отметив, что у «рок-звезды» нет потребности в сексе без согласия.

Ранее сообщалось, что обвиняемого в сексуальном насилии музыканта Ар Келли арестовали.