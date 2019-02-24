Словами про Крым дуэт «Анна-Мария» довел Джамалу до слез

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Певица Джамала расплакалась во время выступления участниц украинского отбора на «Евровидение — 2019» Анны и Марии Опанасюк из-за их слов о том, что они не считают Крым украинским. Об этом пишет «Народная правда».

Как отмечается, исполнительница заявила девушкам, что на Украине идет война, а Крым «оккупировали». По этой причине она не может сдержать слез.

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До этого ведущий Сергей Притула довел самих девушек до слез, начав расспрашивать их о родителях.

Ранее сообщалось, что участниц украинского отбора на «Евровидение» попрекнули родственниками в России.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.