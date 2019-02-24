Георгий Данелия направлен в реанимацию

Кинорежиссер и народный артист СССР Георгий Данелия находится в реанимации. Об этом сообщила ТАСС его жена Галина Юркова-Данелия.

Супруга кинорежиссера добавила, что причиной госпитализации стало воспаление легких.

«Георгий Николаевич в больнице, у него воспаление легких. Сейчас он в реанимации», — подтвердила Юркова-Данелия.

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Как отмечается, дату госпитализации она не уточнила.

Ранее сообщалось, что в одну из московских клиник был госпитализирован Георгий Данелия.