Георгий Данелия направлен в реанимацию
Кинорежиссер и народный артист СССР Георгий Данелия находится в реанимации. Об этом сообщила ТАСС его жена Галина Юркова-Данелия.
Супруга кинорежиссера добавила, что причиной госпитализации стало воспаление легких.
«Георгий Николаевич в больнице, у него воспаление легких. Сейчас он в реанимации», — подтвердила Юркова-Данелия.
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Как отмечается, дату госпитализации она не уточнила.
Ранее сообщалось, что в одну из московских клиник был госпитализирован Георгий Данелия.