Несмотря на победу, Maruv могут не пустить на «Евровидение» от Украины

Национальная общественная телерадиокомпания (НОТУ) в течение 48 часов примет окончательное решение об участии певицы Анны Корсун (MARUV) от Украины на конкурсе «Евровидение», сообщает zn.ua со ссылкой на члена НОТУ Александру Кольцову.

По ее словам, певица в течение 24 часов должна предоставить ответы на некоторые вопросы согласно договору об участии в Нацотборе.

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«Сейчас мы должны утвердить или согласовать победителя, который поедет от Украины. И мы, как Общественное вещание, прислушиваемся к обществу. В обществе сейчас есть разные мнения, может ли исполнитель, ведущий концертную деятельность в России, представлять Украину. В нашем договоре есть пункт, который нам нужно обсудить с MARUV», — рассказала Кольцова.

Ранее сообщалось, что певица Maruv представит Украину на «Евровидении» — 2019.