Участниц украинского отбора на «Евровидение» попрекнули родственниками в России

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Украинский телеведущий Сергей Притула спросил, не жалеют ли сестры Опанасюки о том, что решили принять участие в отборочном конкурсе на «Евровидение — 2019» на фоне медийного скандала. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию отборочного тура.

«Понимая какой у вас бэкграунд и так или иначе это всплывет», — уточнил ведущий свой вопрос.

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Он также напомнил, что мать сестер имеет медаль «За возвращение Крыма».

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что скандал из-за непризнания сестрами Опанасюк украинского Крыма получился таким значительным из-за «украинских националистов и журналистов».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.